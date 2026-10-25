கடல்மங்கலத்தில் சிறுவர் பூங்காவை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
கடல்மங்கலத்தில் சிறுவர் பூங்காவை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : செப் 30, 2026 05:39 PM
ADDED : செப் 30, 2026 05:12 PM
உத்திரமேரூர்:கடல்மங்கலம் பகுதியில், பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ள சிறுவர் பூங்காவை, சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், கடல்மங்கலம் ஊராட்சியில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்குள்ள சிறுவர்கள் விளையாட பூங்கா அமைக்கப்பட்டது.
சேதமடைந்த பூங்காவை ஊராட்சி நிர்வாகம் 2023ல் 2 லட்சத்து 56 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைத்தது.
அதை தொடர்ந்து, சிறுவர் பூங்காவை முறையாக பராமரிக்காததால், செடிகள், புற்கள் அதிகளவில் வளர்ந்து உள்ளன. கம்பி வேலிகள் சேதம் அடைந்து உள்ளது. மேலும், விஷ ஜந்துக்களின் புகலிடமாகவும் பூங்கா மாறியுள்ளது.
எனவே, சிறுவர் பூங்காவை சீரமைக்க, கடல்மங்கலம் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.