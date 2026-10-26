மேல்நிலை நீர் தொட்டியை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

UPDATED : அக் 14, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:14 PM
சாலவாக்கம்: அன்னாத்துார் கிராமத்தில் உள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியின் பக்கவாட்டு சுவரில் நீர்க்கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், தொட்டியை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
உத்திரமேரூர், அன்னாத்துார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட திடீர் நகரில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். அப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக, 30 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர் தொட்டி அமைத்து, குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மேல்நிலை நீர் தொட்டியின் பக்கவாட்டு சுவரில் நீர்க்கசிவு ஏற்பட்டு, குடிநீர் வீணாகி வருகிறது. மேலும், மேல்நிலை நீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட இரும்பு ஏணி சேதமடைந்து அபாய நிலையில் உள்ளது.
எனவே, நீர்க்கசிவு ஏற்பட்டுள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியை ஊராட்சி நிர்வாகம் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.