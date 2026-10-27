மழைநீர் வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
மழைநீர் வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 27, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:54 PM
சாலவாக்கம்: கருவேப்பம்பூண்டி கிராமத்தில், மழைநீர் வெளியேறும் வடிகாலில் வளர்ந்துள்ள களைச்செடி, மண் திட்டுக்களை அகற்றி, சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், கருவேப்பம்பூண்டி பகுதியில், மழைநீர் வெளியேறும் வகையில், வடிகால் உள்ளது. இந்த, வடிகாலை ஊராட்சி நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால், களைச்செடி மற்றும் மண் திட்டுக்களால் துார்ந்து உள்ளது. இதனால், மழைநீர் வெளியேற வழியில்லாமல் ஒரே இடத்தில் தேங்குவதால், பாசி படர்ந்து உள்ளது.
எனவே, வடிகாலில், வளர்ந்துள்ள களைச்செடி மற்றும் மண் திட்டுக்களை அகற்றி, மழைநீர் விரைந்து வேளியேறும் வகையில் வடிகாலை சீரமைக்க, கருவேப்பம்பூண்டி ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.