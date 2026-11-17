ஊவேரி சத்திரத்தில் இடிந்த ரேஷன் கடை :புதிய கட்டடம் கட்டித்தர மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ஊவேரி சத்திரத்தில் இடிந்த ரேஷன் கடை :புதிய கட்டடம் கட்டித்தர மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 10:29 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
ஊவேரி: ஊவேரி சத்திரம் பகுதியில், இடிந்த ரேஷன் கடை கட்டடத்திற்கு பதிலாக, புதிதாக கட்டித்தர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்களிடையே எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, வேளியூர் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், ஊவேரி கிராமத்தில் ரேஷன் கடை கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரேஷன் கடை மூலமாக, ஊவேரி சத்திரம், ஊவேரி காலனி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமத்தினருக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம் செய்து வந்தனர்.
இந்த ரேஷன் கடை கட்டடம், செடிகள் வளர்ந்தும், பராமரிப்பு இல்லாததாலும், கட்டடத்தின் முன்புற தளம், வலுவிழந்து கூரை இடிந்து விழுந்துள்ளது.
இதனால், இந்த கட்டடத்தை பயன்படுத்த முடியாத சூழல் உருவாகி உள்ளது. இதற்கு பதிலாக, ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் ஊவேரி மகளிர் சுயஉதவிக் குழு கட்டடத்தில் ரேஷன் பொருட்களை இருப்பு வைத்து, ரேஷன் வினியோகம் செய்து வருகின்றனர்.
மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினர் கூட்டம் போடுவதற்கும், பிற வளர்ச்சி பணிகள் செய்யவும் இடையூறாக ரேஷன் பொருட்கள் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, ஊவேரி சத்திரம் கிராமத்திற்கு புதிய ரேஷன் கடை கட்டடம் கட்டித்தர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் இடையே எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.