வீடுகளுக்குள் புகும் கம்பளி பூச்சிகள்: வல்லக்கோட்டை மக்கள் அச்சம்
வீடுகளுக்குள் புகும் கம்பளி பூச்சிகள்: வல்லக்கோட்டை மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:30 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: வல்லக்கோட்டையில் காலி மனையில் இருந்து வீடுகளுக்குள் புகும் கம்பளி பூச்சிகளால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி, சந்தியம்மன் கோவில் தெருவில் 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்கு, குடியிருப்புகளின் மத்தியில் உள்ள காலி மனையில் இருந்து, ஏராளமான கம்பளி பூச்சிகள், வீடுகளுக்குள் புகுந்து வருகின்றன.
இதனால், மாலை நேரங்களில் குழந்தைகள் வெளியில் விளையாட முடியாமல் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
அவை, சிறுவர், சிறுமிகள், உட்பட அனைவரின் உடலின் மீது ஏறி கடித்து வருகின்றன. இதனால், அரிப்பு, தோல்வீக்கம் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
எனவே, காலி மனையில் பெருகி வரும், கம்பளி பூச்சிகளை முழுதும் அழிக்க, வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.