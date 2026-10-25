/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ செடிகளால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்க இடையம்பூதுார் மக்கள் கோரிக்கை
செடிகளால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்க இடையம்பூதுார் மக்கள் கோரிக்கை
செடிகளால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்க இடையம்பூதுார் மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : செப் 29, 2026 04:34 PM
ADDED : செப் 29, 2026 04:11 PM
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சாலவாக்கம்:இடையம்பூதுார் கிராமத்தில், செடிகளால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், இடையம்பூதுார் கிராமத்தில், பிரதான சாலையையொட்டி மழைநீர் வெளியேறும் வகையில் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், வடிகாலை ஊராட்சி நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால், செடிகள் வளர்ந்து, துார்ந்து உள்ளது. இதனால், மழை பெய்யும் நேரங்களில் வடிகாலில் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் உள்ளது.
எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன், வடிகாலில் வளர்ந்துள்ள செடிகளை அகற்றி சீரமைக்க, இடையம்புதுார் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.