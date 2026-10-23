கோரைப்புற்களால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்க மலையாங்குளம் மக்கள் வலியுறுத்தல்
கோரைப்புற்களால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்க மலையாங்குளம் மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 03:44 PM
சாலவாக்கம்: பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில், கோரைப்புற்களால் துார்ந்த மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், மலையாங்குளம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில், பிரதான சாலையையொட்டி மழைநீர் வெளியேறும் வகையில் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வடிகாலை ஊராட்சி நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால், கோரைப்புற்கள் வளர்ந்து, துார்ந்து உள்ளன. இதனால், மழை பெய்யும் நேரங்களில் வடிகாலில் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன், வடிகாலில் வளர்ந்துள்ள கோரைப்புற்களை அகற்றி சீரமைக்க மலையாங்குளம் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.