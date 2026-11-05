களைசெடிகளால் துார்ந்த வடிகால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
களைசெடிகளால் துார்ந்த வடிகால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:46 PM
சாலவாக்கம்: மேல்துாளி கிராமத்தில் இருந்து சோழனுார் செல்லும் சாலையையொட்டி களைசெடிகள் வளர்ந்து, துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அத்தியூர் மேல்துாளி ஊராட்சி, மேல்துாளி கிராமத்தில் இருந்து சோழனுார் செல்லும் சாலையையொட்டி மழைநீர் வெளியேறும் வகையில் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த, வடிகாலை ஊராட்சி நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால், களைசெடிகள் வளர்ந்து துார்ந்து உள்ளன. இதனால், பலத்த மழை பெய்தால், வடிகாலில் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, வளர்ந்துள்ள களை செடிகளை அகற்றி வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க அத்தியூர் மேல்துாளி ஊராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.