சிப்காட் கையகப்படுத்திய விவசாய நிலத்தை மீண்டும் வழங்க மனு
சிப்காட் கையகப்படுத்திய விவசாய நிலத்தை மீண்டும் வழங்க மனு
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: சுங்குவார்சத்திரம் அருகே, எச்சூர் கிராமத்தில் சிப்காட் நிறுவனம் கையகப்படுத்திய விவசாய நிலங்களை, மீண்டும் விவசாயிகளிடமே ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, 30க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசிடம் இன்று (அக்.,28) மனு அளித்தனர்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியத்தில் உள்ள எச்சூர் கிராமத்தில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட விவாய குடும்பங்கள் உள்ளன. எச்சூர் கிராமத்தில் உள்ள மக்களுக்கு விவசாயம் முக்கிய தொழிலாகும்.
இந்த நிலையில், சிப்காட் திட்டத்திற்கு 500 ஏக்கர் விவசாய நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விவசாய நிலம் கையகப்படுத்தியதால் எங்கள் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிப்படைந்து உள்ளது.
எனவே, சிப்காட் திட்டத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட விவசாய நிலத்தை, மீண்டும் விவசாயிகளிடமே ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.