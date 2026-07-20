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வேண்பாக்கம் நீரோடையில் உயர் கோபுர மின்கம்பம் அமைப்பதை தடுக்க கோரி மனு

வேண்பாக்கம் நீரோடையில் உயர் கோபுர மின்கம்பம் அமைப்பதை தடுக்க கோரி மனு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:22 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:22 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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வாலாஜாபாத்:வேண்பாக்கம் நீரோடையில் உயர் கோபுர மின்கம்பம் அமைப்பதை தடுத்து நிறுத்தக்கோரி காஞ்சிபுரம் கலெக்டரிடம் நேற்று மனு அளிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில், வேண்பாக்கம் மக்கள் சார்பில் அருள் என்பவர் மனு அளித்தார்.

மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தென்னேரி, குண்ணவாக்கம், வேண்பாக்கம், கோவளவேடு உள்ளிட்ட ஏரிகளில் இருந்து, உபரீநீர் செல்லும் பொதுபணித் துறைக்கு சொந்தமான கால்வாய் உள்ளது.

இக்கால்வாயில், வேண்பாக்கம் நீரோடை பகுதியில் சர்வே எண்: 110 நிலப்பகுதியில், இருபுற கரைகளையும் அகற்றி, வாரணவாசி கம்பெனிகளுக்கு மின்சாரம் வினியோகம் செய்ய உயர் கோபுர மின்கம்பம் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இதனால், மழைக்காலங்களில் நீரோடையில் சீராக தண்ணீர் வெளியேற வழியின்றி, விளை நிலங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளில் வெள்ளம் புகும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே, வேண்பாக்கத்தில் நீரோடை கால்வாய் கரைகளை அகற்றி உயர் கோபுர மின்கம்பம் அமைப்பதை தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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