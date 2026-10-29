மனித கழிவு சுத்தகரிப்பு நிலையம்: கைவிட கோரி கலெக்டரிடம் மனு
மனித கழிவு சுத்தகரிப்பு நிலையம்: கைவிட கோரி கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : அக் 28, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
உத்திரமேரூர்: வாடாதவூரில் மனித கழிவு சுத்தகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதற்கான திட்டத்தை கைவிடக்கோரி கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, வாடாதவூர் கிராம மக்கள் சார்பில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகாவிடம் நேற்று (அக்.,27) அளித்துள்ள மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், வாடாதவூரில் மனித கழிவுகள் சுத்தகரிப்பு நிலையம் அமைக்க மாவட்ட அதிகாரிகள் இடம் தேர்வு செய்துள்ளனர்.
அந்த இடம் தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டா நிலமாக உள்ளதோடு, அருகாமையில் ஏரி மற்றும் ஊராட்சிக்கான குடிநீர் கிணறு, வழிபாட்டு தளம் போன்றவை உள்ளன.
இதனால், எங்க ஊரில் அத்திட்டம் வேண்டாம் என மக்கள் ஒன்றுக்கூடி எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பிப்., 17ம் தேதி காஞ்சிபுரம் கலெக்டரிம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
அப்போது மாவட்ட அதிகாரிகள் அத்திட்டம் எங்கள் கிராமத்தில் செயல்படுத்தபட மாட்டாது என கூறி அனுப்பினர்.
இதனிடையே, ஆக., 15 மற்றும் அக்., 2ம் தேதியில் நடந்த ஊராட்சி சிறப்பு கிராமசபை கூட்டத்தில் மனித கழிவு சுத்தகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அத்திட்டத்தை வாடாதவூரில் செயல்படுத்தும் நோக்கத்தோடு கடந்த 25ம் தேதி அரசு அதிகாரிகள் தேர்வு செய்த அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து அளவீடு செய்துள்ளனர்.
இதனால், இங்கு சுகாதார சீர்கேடு, குடிநீர் மாசு போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படும் என கிராம மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
எனவே, வாடாதவூரில் அத்திட்டம் கைவிட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.