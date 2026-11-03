ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய மனு
ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய மனு
ADDED : நவ 02, 2026 06:51 PM
வாலாஜாபாத்: பூசிவாக்கம் அருகே, ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள், நேற்று, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகாவிடம் மனு அளித்தனர்.
அரக்கோணத்தில் இருந்து, காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் வழியாக, செங்கல்பட்டு வரையில், மின்சார ரயில் வழிதடம் செல்கிறது. இந்த ரயில் வழிதடத்தில், சங்கராபுரம், பூசிவாக்கம், கிதிரிப்பேட்டை உள்ளிட்ட ரயில் கடவுப்பாதைகளில், சுரங்கப்பாலங்கள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகின்றன.
இதில், பூசிவாக்கம் ரயில் கடவுப்பாதை அருகே, இருசக்கர வாகனங்கள் செல்லும் அளவிற்கு, சிறிய அளவில் ரயில் கடவுப்பாதை குறுக்கே பாதை விடப்பட்டு இருந்தது. இந்த பாதையை, ரயில்வே சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம் செய்யும் தொழிலாளர்கள் அடைத்துள்ளனர்.
இதனால், கிதிரிப்பேட்டை, நெய்குப்பம், செங்கல்வராயபுரம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் இருசக்கர வாகனங்களில், பூசிவாக்கம் ரயில் கடவுப்பாதை கடக்க முடியவில்லை என, அக்.,28ம் தேதி ரயிலை வழிமறித்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அரக்கோணம் ரயில்வே பாதுகாப்பு போலீசார், பூசிவாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 10 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர். இதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள், நேற்று, கலெக்டர் சினேகாவிடம் மனு அளித்தனர்.