செவிலிமேடு பகுதி சொத்து வரியை குறைக்க கோரிக்கை ‘ஏ’ மண்டலத்தில் இருந்து ‘பி’ மண்டலத்திற்கு மாற்ற மனு
செவிலிமேடு பகுதி சொத்து வரியை குறைக்க கோரிக்கை ‘ஏ’ மண்டலத்தில் இருந்து ‘பி’ மண்டலத்திற்கு மாற்ற மனு
ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
காஞ்சிபுரம்: செவிலிமேடு பகுதியில், அடிப்படை வசதிகள் முழுமையாக ஏற்படுத்தப்படாத நிலையில், ‘ஏ’ மண்டல அடிப்படையில் அதிக சொத்து வரி விதிக்கப்படுவதை தவிர்த்து, ‘பி’ மண்டலத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என, தமிழக சட்டசபை மனுக்கள் குழுவிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து, எஸ்.எம்.ஜி., நகர் குடியிருப்போர் சங்கம், செவிலிமேடு அருணாசல நகர் குடியிருப்போர் நல சங்கம் மற்றும் 41வது வார்டு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் சிந்தன் ஆகியோர், தமிழக சட்டசபை மனுக்கள் குழுவிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
செவிலிமேடு பகுதி, 2011ல் பேரூராட்சியாக இருந்து காஞ்சிபுரம் பெருநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்டது. 2022 முதல் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் ஒரு பகுதியாக செவிலிமேடு செயல்பட்டு வருகிறது.
இப்பகுதியில் வந்தவாசி சாலை மட்டுமே வணிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாக உள்ளது. மற்ற பகுதிகள் பெரும்பாலும் குடியிருப்பு விரிவாக்கப் பகுதிகளாக உள்ளன.
குறிப்பாக, 41வது வார்டில் மட்டும் 30 நகர்கள் உள்ளன. இப்பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம், முழுமையான குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள், நகர்களுக்கான இணைப்பு சாலைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இன்னும் முழுமையாக ஏற்படுத்தப்படவில்லை.
ஆனால், 2011 முதல் செவிலிமேடு பகுதியில் உள்ள அனைத்து குடியிருப்புகளுக்கும் ‘ஏ’ மண்டல அடிப்படையில் சொத்து வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் நடுத்தர மக்கள் அதிக வரிச் சுமையை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியிலேயே இப்பகுதியில் அதிக அளவில் சொத்து வரி வசூலிக்கப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள் வாயிலாக பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
அதிக வரி விதிப்பால் பொதுமக்கள் வரி செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. செவிலிமேடு பகுதியின் தற்போதைய வளர்ச்சி நிலை மற்றும் அடிப்படை வசதிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ‘ஏ’ மண்டலத்தில் உள்ள சொத்து வரி வகைப்பாட்டை ‘பி’ மண்டலமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.