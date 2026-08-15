மானாம்பதி வார சந்தை வளாகத்தில் குப்பை கழிவுகளை கிளறிவிடும் பன்றிகளால் சுகாதார சீர்கேடு
மானாம்பதி வார சந்தை வளாகத்தில் குப்பை கழிவுகளை கிளறிவிடும் பன்றிகளால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஆக 12, 2026 04:51 PM
உத்திரமேரூர், ஆக. 13–
மானாம்பதி வார சந்தை வளாகத்தில் உள்ள குப்பை கழிவுகளை பன்றிகள் கிளறி விடுவதால் அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு மற்றும் தொற்று நோய் பரவும் சூழல் உள்ளது. உத்திரமேரூர் அடுத்த, மானாம்பதியில் கால்நடை மருத்துவமனை அருகில், வார சந்தை இயங்கி வருகிறது. இச்சந்தையில், வியாபாரிகள் மொத்த விலைக்கு காய்கறிகளை வாங்கி வந்து சில்லறை விலைக்கு விற்பனை செய்கின்றனர். சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் காய்கறிகளை வாங்கி செல்கின்றனர்.
மேலும், வாரசந்தை இயங்கும் பகுதியில் காய்கறி கழிவுகளை வியாபாரிகள் கொட்டுகின்றனர். இதை ஊராட்சி நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்காததால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
மேலும், சந்தையின் இரு பகுதியில் அமைக்கபட்டுள்ள இரும்பு கதவுகள் பூட்ட முடியாத நிலையில் உள்ளதால், அப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் பன்றிகள் சந்தை வளாகத்திற்குள் நுழைந்து கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை மற்றும் காய்கறி கழிவுகளை கிளறி விடுகின்றனர். இதனால், சந்தைக்கு வரும் மக்களுக்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு, தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், மழை நீர் வெளியேற வழி இல்லாததால் சந்தை வளாகத்திற்குள் சகதியாக உள்ளது. அதேபோல, இரவு நேரங்களில் ‘குடி’மகன்கள் கூடாரமாக மாறி உள்ளது.
அதேபோல, சந்தை நடக்கும் பகுதியில் குடிநீர், கூரை மற்றும் கழிப்பறை போன்ற அடிப்டை வசதிகள் இல்லாமல் வியாபாரிகள் மற்றும் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, சந்தை வளாகத்திற்குள்ள குப்பை கழிவுகளை அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, மானாம்பதி ஊராட்சி செயலர் திருநாவுக்கரசு கூறுகையில், ‘‘துாய்மை பணியாளர்களை கொண்டு சந்தை வளாகத்தில் உள்ள குப்பை கழிவுகளை உடனடியாக அகற்றி, பன்றிகள் உள்ளே வராதவாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.