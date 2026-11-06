கீழ்கதிர்பூரில் உலா வரும் பன்றிகள் சுகாதார சீர்கேட்டில் மக்கள் தவிப்பு
கீழ்கதிர்பூரில் உலா வரும் பன்றிகள் சுகாதார சீர்கேட்டில் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அடுத்த கீழ்கதிர்பூர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித்திரியும் பன்றிகளால், அப்பகுதியில் சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக, பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த கீழ்கதிர்பூரில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில், 2,112 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு, 1,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட பன்றிகள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றித்திரிகின்றன.
இங்குள்ள வீடுகளின் முன்புறம் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில், குடியிருப்பு மக்கள் ஆர்வத்துடன் பூச்செடிகள், காய்கறி செடிகள் உள்ளிட்டவற்றை வளர்த்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் பன்றிகள், வீடுகளின் தோட்டங்களுக்குள் புகுந்து, செடிகளை வேருடன் பிடுங்கி சேதப்படுத்துகின்றன.
மேலும், குடியிருப்பு வளாகங்களில் பன்றிகள் கூட்டமாக சுற்றித்திரிவதால், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் நடமாட அச்சப்படும் நிலை உள்ளது. சாலைகளில் பன்றிகள் குறுக்கிடுவதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
பன்றிகள் குப்பையை கிளறி உணவு தேடுவதால், குப்பை சிதறி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. இதனால், குடியிருப்பு பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், நோய் பரவும் அச்சமும் மக்களிடையே நிலவுகிறது.
எனவே, கீழ்கதிர்பூர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித்திரியும் பன்றிகளை பிடித்து அப்புறப்படுத்தவும், மீண்டும் பன்றிகள் தொல்லை ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.