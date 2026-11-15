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செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ள வடிகால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ள வடிகால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 15, 2026 12:04 AM
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காஞ்சிபுரம்: குருவிமலை கிராமத்தில் வடிகாலில் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளதால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம், குருவிமலை கிராமத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வெளியேறும் வகையில், மன்றம் தெருவில் வடிகால் அமைக்கப் பட்டுள்ளது.
இந்த வடிகாலை முறையாக பராமரிக்காததால், நீர்வழித்தடத்தில் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளன.
இதனால், அப்பகுதியில் மழை பெய்தால், வடிகால் மூலம் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருகிறது. எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள், குருவிமலை மன்றம் தெருவில், செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ள வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க, காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.