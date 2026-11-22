வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு இரட்டை ஓட்டுப்பதிவு ஆய்வு செய்ய அரசியல் கட்சியினர் கோரிக்கை
வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு இரட்டை ஓட்டுப்பதிவு ஆய்வு செய்ய அரசியல் கட்சியினர் கோரிக்கை
ADDED : நவ 21, 2026 08:09 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தப் பணிகள் தொடர்பாக, வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் ஆனந்தகுமார் தலைமையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (நவ.,21) நடந்தது. இதில், வட மாநில தொழிலாளர்களின் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்வது பற்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என அரசியல் கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்தனர்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மக்கள் நல்லுறவு மைய கூட்டரங்கில் நடந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு, மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், கலெக்டருமான சினேகா முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்த முகாம் நான்கு நாட்கள் நடைபெற உள்ளதாகவும், முகாம்களில் ஓட்டுச்சாவடி முகவர்கள் தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்களைப் பெற்று, ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் 10 விண்ணப்பங்கள் வீதம், மொத்தம் 30 விண்ணப்பங்கள் வரை ஓட்டுச்சாவடி அலுவலர்களிடம் வழங்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, அரசியல் கட்சியினர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த 12ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வாக்குச்சாவடி பட்டியலில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் சட்டசபை தொகுதியில் ஏற்கனவே 435 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்த நிலையில், தற்போது 448 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 13 வாக்குச்சாவடிகள் குறித்த விபரங்களை அரசியல் கட்சிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் வழங்கப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி முகவர்கள் பட்டியலில், இரண்டு பட்டியல்கள் இன்னும் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்படாமல் உள்ளதால் குழப்பம் ஏற்படுவதாகவும், அவற்றை உடனடியாக பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர்.
மேலும், வரைவு வாக்காளர் பட்டியல், புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் மற்றும் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் விபரங்களை சட்டசபை தொகுதி வாரியாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் உள்ள நிலையில், அங்கு பணிபுரியும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் இம்மாவட்டத்தில் மட்டுமே வாக்காளர்களாக உள்ளனரா அல்லது சொந்த மாநிலங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனரா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இரு இடங்களில் வாக்காளர் பெயர் இடம்பெறுவதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதேபோல, மாவட்டத்தில் பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் தகுதியுள்ள அனைவரும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனரா என்பதை ஆய்வு செய்து, விடுபட்டவர்களை உடனடியாக சேர்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.
இதற்கு பதிலளித்த கலெக்டர் சினேகா, 'அரசியல் கட்சியினர் தெரிவித்த கோரிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய விபரங்களுக்கு உரிய பதில்கள் வழங்கப்படும்' என்றார்.
கூட்டத்தை தொடர்ந்து, உத்திரமேரூர் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள அண்ணா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஓரிக்கை அரசு நகர் விக்டோரியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் நடைபெற்று வரும் சிறப்பு முகாம்களை வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் ஆனந்தகுமார், கலெக்டர் சினேகா ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.