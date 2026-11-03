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காஞ்சியில் வரும் 6ல் அஞ்சல் சேவை குறைதீர் கூட்டம்

காஞ்சியில் வரும் 6ல் அஞ்சல் சேவை குறைதீர் கூட்டம்

UPDATED : நவ 02, 2026 03:17 PM

ADDED : நவ 02, 2026 03:14 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 03:17 PM ADDED : நவ 02, 2026 03:14 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் வரும் 6ம் தேதி, அஞ்சல் சேவை குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறும் என, அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் ராஜகோபாலன் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்தி அறிக்கை:

காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில், அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு, வரும் 6ம் தேதி, காலை 11:00 மணிக்கு, அஞ்சல் சேவை குறைதீர் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

அஞ்சல் வாடிக்கையாளர், ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால், அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகம், ரயில்வே சாலை, காஞ்சிபுரம் என்கிற முகவரிக்கு, வரும் நாளைக்குள் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்பலாம். கூரியர் மூலமாக அனுப்பும் தபால்கள் முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

மேலும், வரும் 6ம் தேதி, காலை 11:00 மணிக்கு நடக்கும், அஞ்சல் சேவை குறை தீர்வு கூட்டத்தில், நேரிலும் பங்கேற்கலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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