கம்போடியா திராட்சை மலை மண்ணில் சாத்தியம்

UPDATED : அக் 27, 2026 03:24 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
கம்போடியா திராட்சை சாகுபடி குறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த கொத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி கே.வெங்கடபதி கூறியதாவது:
மலை மண் சார்ந்த செம்மண் நிலத்தில், டிராகன் பழம், முள் சீதா உள்ளிட்ட பல வித பழங்களை சாகுபடி செய்துள்ளேன். அந்த வரிசையில், பந்தல் முறையில் கம்போடியா நாட்டில் விளையும் சிறிய ரக திராட்சை சாகுபடி செய்து உள்ளேன். இந்த ஒட்டு ரக செடியாகும்.
இரு ஆண்டிற்கு பின் மகசூல் பெறலாம். இந்த திராட்சை பழங்களில், விதைகள் தடிமனாகவும் பழம் குறைவாகவும் இருக்கிறது.
இந்த திராட்சை கொடி பந்தலில் படர்வதை காட்டிலும், மரங்களின் மீது படர்வது தான் வேகமாக இருக்கிறது. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பழ மகசூல் பெற முடியும்.
காய்கள் பச்சை நிறத்திலும், திராட்சை பழமாகும் போது, கருப்பு நிறத்திலும் இருக்கும். இந்த பழத்தின் சுவை புளிப்பு சுவையுடன் இருப்பதால், உடலில் ரத்தம் சுத்திகரிப்பதில் சிறப்பாக செயல்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– கே.வெங்கடபதி,
93829 61000.