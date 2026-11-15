/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ஏனாத்துாரில் வரும் 17ல் கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி
UPDATED : நவ 10, 2026 03:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:00 PM
அ நிறம் | அளவு
வரும் 17ம் தேதி இயற்கை தீவன முறையில் கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி குறித்து, ஏனாத்துார் உழவர் பயிற்சி நிலைய பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் ப.முத்துசாமி கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, ஏனாத்துார் உழவர் பயிற்சி நிலையம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு, வரும் 17ம் தேதி இயற்கை தீவனம் முறையில் கோழி வளர்ப்பு குறித்து, ஒரு நாள் இலவச பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த பயிற்சி முகாமில், படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பங்கேற்கலாம்.முதலில் பதிவு செய்யும், 30 பேர்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– ப.முத்துசாமி,
97905 38025.