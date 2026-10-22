குடிநீர், சாலை, மின்வசதி இல்லாத பிரதமர் திட்ட குடியிருப்பு வீடுகள்
குடிநீர், சாலை, மின்வசதி இல்லாத பிரதமர் திட்ட குடியிருப்பு வீடுகள்
UPDATED : அக் 21, 2026 08:40 PM
ADDED : அக் 21, 2026 08:36 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அருகே காரை கிராமத்தில், ஜன்மன் திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடி மக்களுக்காக கட்டப்பட்ட தொகுப்பு வீடுகள், குடிநீர், சாலை மற்றும் மின் வசதி இல்லாததால், இரண்டு ஆண்டுகளாக பயனாளிகள் குடியேற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த காரை கிராமத்தில் தாமரைக்குளம் அருகே வசித்து வந்த ஏழு பழங்குடி குடும்பங்களுக்கு, 2024ம் ஆண்டு சாமாத்தம்மன் ஏரிக்கரை பகுதியில், பிரதமரின் ‘ஜன்மன்’ திட்டத்தின் கீழ் தொகுப்பு வீடுகள் கட்டப்பட்டு, ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.
எனினும், குடிநீர் மற்றும் மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரவில்லை. மேலும், இப்பகுதிக்கு செல்ல சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தரவில்லை. இதனால், வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டும், பயனாளிகள் அங்கு குடியேற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து பயனாளிகள் கூறுகையில், “தொகுப்பு வீடுகளுக்கு செல்ல சாலை வசதி கிடையாது; குடிநீர், மின்சாரமும் இல்லை. இதனால் வேறு வழியின்றி, இந்த மழைக்காலத்தில்கூட குடிசை வீடுகளிலேயே குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறோம்,” என்றார்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என, பழங்குடி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.