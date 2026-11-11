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கல்வி, சுற்றுச்சூழல் குழுக்களுக்கு தலைவர்கள் நியமிக்க பாலர் சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்
கல்வி, சுற்றுச்சூழல் குழுக்களுக்கு தலைவர்கள் நியமிக்க பாலர் சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்
ADDED : நவ 10, 2026 06:35 PM
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காஞ்சிபுரம்: கீழம்பி ஊராட்சியில், கல்வி, சுற்றுச்சூழல், விளையாட்டு, சமூக ஊடகம் உள்ளிட்ட குழுக்களுக்கு தனித்தனியாக தலைவர்கள் நியமிக்கப்படுவர் என, நேற்று நடந்த பாலர் சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டன.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, கீழம்பி ஊராட்சியில் இன்று (நவ.,10) நடந்த பாலர் சபை கூட்டத்திற்கு, அதன் தலைவர் தாருனேஷ் தலைமை வகித்தார்.
இந்த கூட்டத்தில், ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன; கல்வி, சுற்றுச்சூழல், விளையாட்டு, சமூக ஊடகம் உள்ளிட்ட குழுக்களுக்கு தனித்தனியாக தலைவர்கள் நியமிக்கப்படுவர்;