நீதிமன்றம் சென்று திரும்பிய கைதிகள் உணவு பொட்டலத்தில் கஞ்சா கடத்தல்
நீதிமன்றம் சென்று திரும்பிய கைதிகள் உணவு பொட்டலத்தில் கஞ்சா கடத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, மீண்டும் வேலுார் மத்திய சிறைக்கு திரும்பிய கைதிகள், உணவு பொட்டலம் வாயிலாக 15 கிராம் கஞ்சாவை மறைத்து எடுத்துவர முயன்றபோது, சோதனையில் பிடிபட்டனர். அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சரவணன், 25, வினோத் குமார், 28, இவர்கள் மீது காஞ்சிபுரம் காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதனிடையே, காஞ்சிபுரம் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த வழக்கு விசாரணைகளுக்கு, இருவரும் தொடர்ந்து ஆஜராகாமல் இருந்து வந்துள்ளனர்.
இதை தொடர்ந்து, நீதிமன்றம் பிடிவாரன்ட் பிறப்பித்ததை தொடர்ந்து, காஞ்சிபுரம் போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து, வேலுார் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்காக, காஞ்சிபுரம் ஆயுதப்படை போலீசார் மூலம் ஒரே வாகனத்தில் இருவரும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
அப்போது, காஞ்சிபுரத்தில் வினோத்குமாரின் நண்பர்கள் அவருக்கு உணவு பொட்டலத்தை வழங்கியுள்ளனர். அதில், 15 கிராம் கஞ்சாவை மறைத்து வைத்து அனுப்பியுள்ளனர்.
நீதிமன்ற விசாரணை முடித்துவிட்டு மீண்டும் வாகனத்திற்கு வந்தபோது, வினோத்குமார் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கஞ்சாவை, சக கைதியான சரவணனிடம் கொடுத்துள்ளார். அதை சரவணன், உடைமைகளில் மறைத்து வைத்து மீண்டும் சிறைக்கு கொண்டுவர முயன்றுள்ளார்.
சிறை போலீசார் வழக்கம்போல் கைதிகள் இருவரையும் சோதனை செய்தனர். அப்போது, அவர்கள் உணவுப் பொட்டலத்தில் மறைத்து 15 கிராம் கஞ்சாவை கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, சிறை போலீசார், 15 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். புகாரின்படி, பாகாயம் போலீசார் இருவர் மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.