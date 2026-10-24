விவசாயிகளுக்கு ரூ.59 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்
விவசாயிகளுக்கு ரூ.59 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டத்தில், 20 விவசாயிகளுக்கு 59 லட்சம் மதிப்பிலான வேளாண் இயந்திரங்கள், பயிர்க்கடன் மற்றும் இடுபொருட்களை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வழங்கினார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் வளாக கூட்டரங்கில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் இன்று (அக்.,23) விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நடந்தது.
இதில், ஏரிகள் மற்றும் நீர்வரத்து கால்வாய்களை துார்வாருதல், சேதமடைந்த மதகுகளை சீரமைத்தல், விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் பாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை விவசாயிகள் முன்வைத்தனர்.
அவற்றின் மீது உரிய ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் சினேகா உத்தரவிட்டார். நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் கூடுதல் பணம் வசூலிப்பதாக எழுந்த புகார்களை கண்காணிக்க, மாவட்டத்துக்கு தனியாக லஞ்ச ஒழிப்பு குழு நியமிக்கப்படும் என, கலெக்டர் தெரிவித்தார்.
கூட்டுறவு துறை வாயிலாக விவசாயிகளிடம் இருந்து உளுந்து, வேர்க்கடலை உள்ளிட்டவற்றை நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியதாகவும், முதற்கட்டமாக ஸ்ரீபெரும்புதுார் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் வாயிலாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், காட்டுப்பன்றிகளால் ஏற்படும் பாதிப்பு, விதை தட்டுப்பாடு, ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து இல்லாதது உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்தும் விவசாயிகள் முறையிட்டனர். அவற்றை ஆய்வு செய்து தீர்வு காண, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில், 10 விவசாயிகளுக்கு 10.31 லட்சம் பயிர்க்கடன், ஆறு விவசாயிகளுக்கு 49.30 லட்சம் மதிப்பிலான வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் நான்கு விவசாயிகளுக்கு மானியத்துடன் கூடிய வேளாண் இடுபொருட்கள் என, மொத்தம் 59 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.