/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ஓட்டுச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடத்த வலியுறுத்தி ரயில் மறியல் போராட்டம்
ஓட்டுச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடத்த வலியுறுத்தி ரயில் மறியல் போராட்டம்
ஓட்டுச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடத்த வலியுறுத்தி ரயில் மறியல் போராட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 05:06 PM
அ நிறம் | அளவு
காஞ்சிபுரம்: மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்குப் பதிலாக, ஓட்டுச்சீட்டு முறையிலேயே தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, காஞ்சிபுரம் பழைய ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டம் இன்று (நவ.,4) நடைபெற்றது.
ஜனநாயக மீட்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தில், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்றனர்.
மத்திய அரசு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராகக் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பியபடி, தண்டவாளத்தில் இறங்கிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 300க்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் வைத்துள்ளனர். பின், மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.