காஞ்சியில் மழை, வெள்ள மீட்பு குழுவினர் தயார்: எஸ்.பி., அரவிந்த்
காஞ்சியில் மழை, வெள்ள மீட்பு குழுவினர் தயார்: எஸ்.பி., அரவிந்த்
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, மழை, வெள்ள பாதிப்புகளில் மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள தயாராக உள்ள போலீசாரை, எஸ்.பி., அரவிந்த் இன்று (அக்.,26) ஆய்வு செய்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடையும் நிலையில், வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்படும் இடங்களில் பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக மீட்க, மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, காஞ்சிபுரம் ஆயுதப்படை அலுவலகம் வெளியே, மழை, வெள்ள மீட்பு பணிகளுக்காக தயார் நிலையில் உள்ள போலீசார் மற்றும் மீட்பு உபகரணங்களை, எஸ்.பி., அரவிந்த் இன்று நேரில் பார்வையிட்டார்.
அப்போது, மீட்பு பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ரப்பர் படகுகள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களின் இருப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு நிலை குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
அவசர காலங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு விரைந்து சென்று, மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள தேவையான உபகரணங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனவா என்றும் கேட்டறிந்தார்.
மேலும், மீட்பு பணிகளுக்கு தயாராக உள்ள ஆண், பெண் போலீசாரிடம், நீச்சல் தெரிந்துள்ளதா, வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பது தொடர்பாக எங்கு பயிற்சி பெற்றனர், அவசர காலங்களில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்தும் எஸ்.பி., கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து, மழையால் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள பகுதிகள், அப்பகுதிகளில் மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்வதில் உள்ள சவால்கள் குறித்து, டி.எஸ்.பி.,க்கள் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர்களிடம் விபரங்களை கேட்டறிந்தார்.
மழை, வெள்ள பாதிப்புகளின்போது பொதுமக்களை விரைவாக மீட்கும் வகையில், போலீசார் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.