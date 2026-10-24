காஞ்சியில் மழை நிவாரண முகாம்கள் தயார்: அமைச்சர் தென்னரசுவிடம் அதிகாரிகள் தகவல்
காஞ்சியில் மழை நிவாரண முகாம்கள் தயார்: அமைச்சர் தென்னரசுவிடம் அதிகாரிகள் தகவல்
ADDED : அக் 23, 2026 09:02 PM
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய 72 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு, 62 நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசுவிடம் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று (அக்.,22) இரவு நடந்தது. வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு தலைமை வகித்தார். கலெக்டர் சினேகா முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் கலெக்டர் சினேகா கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 381 ஏரிகளும், ஊரக வளர்ச்சித்துறை கட்டுப்பாட்டில் 378 ஏரிகளும் உள்ளன. மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதில் இருந்து, இதுவரை 18.9 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் மொத்த கொள்ளளவான 3.645 டி.எம்.சி.,யில் 1.463 டி.எம்.சி., நீர் இருப்பு உள்ளது. மாவட்டத்தின் ஐந்து தாலுகாக்களில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய 72 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக தங்க வைக்க 62 நிவாரண முகாம்களும், கூடுதலாக 43 மாற்று முகாம்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன. கால்நடைகள் பாதுகாப்புக்காக 26 இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளை கண்காணிக்க 11 துறைகளைச் சேர்ந்த அலுவலர்களுடன், 45 மண்டல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்குழுவினர் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுவர். மழை வெள்ள மீட்பு பணிகளுக்காக அனைத்து விதமான உபகரணங்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டம் முழுதும் தினமும் 25 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. கால்நடைகளுக்கு வழங்க 334 டன் தீவனங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணிகள் 90 சதவீதம் முடிவடைந்துள்ளன.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.