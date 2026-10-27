வடிகாலில் செடிகள் வளர்ந்துள்ளதால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
வடிகாலில் செடிகள் வளர்ந்துள்ளதால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:02 PM
காஞ்சிபுரம்: புத்தேரி ஊராட்சி, பாக்குபேட்டை சாலையோரம் துார்ந்துள்ள வடிகாலில் செடிகள் வளர்ந்துள்ளதால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், புத்தேரி ஊராட்சி, பாக்குபேட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர் வெளியேறும் வகையில், முசரவாக்கம் சர்வதீர்த்தம் சாலையோரம் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வடிகால், முறையாக பராமரிக்காததால், நீர்வழித் தடத்தில் செடிகள் வளர்ந்துள்ளதோடு, குப்பைகளாலும், மண் திட்டுகளாலும் துார்ந்துள்ளது.
இதனால், பாக்குபேட்டை சுற்றியுள்ள பகுதியில் மழை பெய்தால் வடிகால் வழியாக, மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில், பாக்குபேட்டையில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலை துார்வாரி சீரமைக்க, காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.