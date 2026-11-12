கோரைப்புற்களால் துார்ந்த பாலாற்று கால்வாய் அரும்புலியூர் ஏரிக்கு மழைநீர் செல்வதில் சிக்கல்
கோரைப்புற்களால் துார்ந்த பாலாற்று கால்வாய் அரும்புலியூர் ஏரிக்கு மழைநீர் செல்வதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:18 PM
உத்திரமேரூர்: பாலாற்று நீர்வரத்து கால்வாயில் கோரைப்புற்கள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளதால், அரும்புலியூர் ஏரிக்கு மழைநீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அரும்புலியூரில், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில், 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏரி உள்ளது. இது, மழைக்காலத்தில் முழுமையாக நிரம்பினால், அரும்புலியூர், சீத்தாவரம், காவணிப்பாக்கம், கரும்பாக்கம் பகுதிகளில் உள்ள, 400 ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாய நிலங்களில் பாசனம் செய்ய முடியும்.
நடப்பாண்டு கோடைக்காலத்தில் வறண்டு போன அரும்புலியூர் ஏரியில் தற்போது வரை நீர் இருப்பு இல்லாத நிலையே தொடர்கிறது. இந்த ஏரிக்கு பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணையில் இருந்து பிரிந்து செல்லும் 3 கி.மீ., துாரத்துக்கு துணைக் கால்வாய் உள்ளது. தடுப்பணை நிரம்பி, இந்த கால்வாயின் வழியாகத்தான் அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும்.
தற்போது, பினாயூர் மலை அருகில் அரை கி.மீ., துாரத்திற்கு இந்த கால்வாயில் கோரைப்புற்கள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளது. இதனால், பழையசீவரம் பாலாற்றுத் தடுப்பணையில் இருந்து, இக்கால்வாய் மூலம் அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் சென்றடைவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழைக் காலமான தற்போது, இந்த பாலாற்றுக் கால்வாயை துார்வாராவிட்டால், அரும்புலியூர் ஏரிக்கு வரும் நீர் வரத்து தடைபட்டு, இந்தாண்டுக்கான விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகளுக்கான குடிநீர் தேவைக்கு நீர் இருக்காது. அதனால், இந்த கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் நீர்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
அரும்புலியூர் ஏரி பாலாற்று கால்வாய் கடந்த ஆண்டு துார்வாரப்பட்டது. எனினும், மழையின் போது மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு கரை மீதுள்ள மண் சரிந்து கோரைப் புற்கள் வளர்ந்துள்ளன. அப்பகுதிகளில் துார்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.