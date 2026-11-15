/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம்
ADDED : நவ 14, 2026 08:45 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி சார்பாக, அறிஞர் அண்ணா நுாற்றாண்டு பூங்காவில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்ட விழிப்புணர்வு கூட்டம் இன்று (நவ.,14) நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்திற்கு, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி தலைமை வகித்தார். துணைமேயர் குமரகுருநாதன் முன்னிலை வகித்தார்.
மாநகராட்சி சமிஷனர் சுல்தானா பங்கேற்று பேசியதாவது:
மழைநீர் சேகரிப்புத் திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் தேவையான ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
இதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றிட வேண்டும் என, மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்து திட்ட விளக்க உரையாற்றினார்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாநகர திட்டமிடுநர் ரவீந்திரன், நகரமைப்பு அலுவலர் கணேசரங்கன், வைத்தியநாதன், ஞானசேகரன் உள்ளிட்ட உதவிப் பொறியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களும் பங்கேற்றனர்.