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மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி; 150 மரக்கன்றுகள் நடவு
மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி; 150 மரக்கன்றுகள் நடவு
ADDED : நவ 21, 2026 04:02 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி சார்பில், மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா இன்று (நவ.,21) நடந்தது.
மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில், மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ --– மாணவியர் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணி, பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தொடங்கி, அண்ணா அரங்கத்தில் நிறைவடைந்தது.
இதில், மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள், மாநகரத் திட்டமிடுனர் ரவீந்திரன், நகரமைப்பு அலுவலர் கணேசரங்கன், உதவி பொறியாளர்கள் திவ்யா. ஸ்வேதா மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, நகரை பசுமையாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், ஏகாம்பரநாதர் கோவில் வளாகத்தில் 'விதைகள்' அமைப்பு மற்றும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ -– மாணவியர் இணைந்து, 150 மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.