காலிமனையில் தேங்கும் மழைநீரால் கோனேரியில் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம்
காலிமனையில் தேங்கும் மழைநீரால் கோனேரியில் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:54 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:54 AM
காஞ்சிபுரம்: கோனேரிகுப்பம் ஊராட்சி, செந்தமிழ் நகரில் குடியிருப்புகளை சுற்றியுள்ள காலிமனையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரால், நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கோனேரிகுப்பம் ஊராட்சி, செந்தமிழ் நகரில் 75க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர் நத்தப்பேட்டை ஏரிக்கு செல்லும் வகையில் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிகாலை முறையாக பராமரிக்காததால், துார்ந்தும், ஆக்கிரமிப்புகளால் சுருங்கி உள்ளது.
இந்த நிலையில், காஞ்சிபுரத்தில் கடந்த வாரம் பெய்த பெய்த மழையில், செந்தமிழ் நகரில் குடியிருப்புகளை சுற்றியுள்ள காலிமனையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால், கொசுத்தொல்லை அதிகரித்து, இப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது என, அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, காலி மனையில், தேங்கியுள்ள மழை நீரை அகற்றவும், வடிகாலில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி முழுமையாக துார்வாரி சீரமைக்க காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.