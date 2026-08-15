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காலிமனையில் மழைநீர் தேக்கம் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம்

காலிமனையில் மழைநீர் தேக்கம் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம்

ADDED : ஆக 13, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:21 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, 22வது வார்டு ஹரிஹந்த் அவென்யூவில், காலிமனையில் குப்பை மற்றும் மழைநீர் தேங்கி உள்ளதால், நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டு உள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, 22வது வார்டு, ஹரிஹந்த் அவென்யூவில், 60க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால், கடந்த வாரம் பெய்த மழையால் காலிமனையில் குட்டைபோல மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.

இதனால், கொசுத் தொல்லை அதிகரித்துள்ளதால், நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டு உள்ளது.

எனவே, காலிமனையில், தேங்கியுள்ள மழை நீரை அகற்றவும், இப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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