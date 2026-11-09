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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ராஜாஜி சந்தை காய்கறி விலை நிலவரம்

ராஜாஜி சந்தை காய்கறி விலை நிலவரம்

ராஜாஜி சந்தை காய்கறி விலை நிலவரம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM

ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM

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அ நிறம் | அளவு

காய்கறி | கிலோ (ரூ.)

தக்காளி | 40

வெங்காயம் | 60

சாம்பார் வெங்காயம் | 80

உருளைகிழங்கு | 50

கத்தரிக்காய் | 40

கோஸ் | 30

கேரட் | 40

பீன்ஸ் | 80

பீட்ரூட் | 50

அவரைக்காய் | 70

புடலங்காய் | 40

பாகற்காய் | 50

கோவக்காய் | 40

சுரைக்காய் | 20

பீர்க்கங்காய் | 50

வெண்டைக்காய் | 40

கொத்தவரங்காய் | 40

பச்சை மிளகாய் | 60

முருங்கைக்காய் | 100

முள்ளங்கி | 40

கருணைக்கிழங்கு | 50

மாங்காய் | 80

சேப்பங்கிழங்கு | 40

இஞ்சி | 100

வாழைக்காய் (ஒன்று) | 15

காலிபிளவர் (ஒன்று) | 40

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