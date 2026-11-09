/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ராஜாஜி சந்தை காய்கறி விலை நிலவரம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM
அ நிறம் | அளவு
காய்கறி | கிலோ (ரூ.)
தக்காளி | 40
வெங்காயம் | 60
சாம்பார் வெங்காயம் | 80
உருளைகிழங்கு | 50
கத்தரிக்காய் | 40
கோஸ் | 30
கேரட் | 40
பீன்ஸ் | 80
பீட்ரூட் | 50
அவரைக்காய் | 70
புடலங்காய் | 40
பாகற்காய் | 50
கோவக்காய் | 40
சுரைக்காய் | 20
பீர்க்கங்காய் | 50
வெண்டைக்காய் | 40
கொத்தவரங்காய் | 40
பச்சை மிளகாய் | 60
முருங்கைக்காய் | 100
முள்ளங்கி | 40
கருணைக்கிழங்கு | 50
மாங்காய் | 80
சேப்பங்கிழங்கு | 40
இஞ்சி | 100
வாழைக்காய் (ஒன்று) | 15
காலிபிளவர் (ஒன்று) | 40