ரேஷன் கார்டு குறைதீர் கூட்டம் 117 மனுக்கள் மீது உடனடி தீர்வு
ரேஷன் கார்டு குறைதீர் கூட்டம் 117 மனுக்கள் மீது உடனடி தீர்வு
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தாலுகாவிலும், இன்று (நவ.,14) நடந்த ரேஷன் குறைதீர் கூட்டத்தில், 117 மனுக்கள் மீது உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்டன.
உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில் மாதந்தோறும், இரண்டாவது சனிக்கிழமைகளில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தாலுகாவிலும் ரேஷன் குறைதீர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி நவ., மாதத்திற்கான ரேஷன் குறைதீர் கூட்டம் இன்று நடந்தது. இதில், காஞ்சிபுரம் தாலுகாவில் சிறுணைபெருகல், உத்திரமேரூரில் மருதம், வாலாஜாபாதில் தாழையம்பட்டு, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் ஒரகட மகாதேவிமங்கலம், குன்றத்துாரில் சோமங்கலம் என, ஐந்து தாலுகாக்களிலும், ரேஷன் குறைதீர் கூட்டம் இன்று காலை 10:00 மணிக்கு நடந்தது.
இதில், புதிய ரேஷன் கார்டு, நகல் அட்டை, முகவரி மாற்றம், பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், மொபைல் போன் எண் மாற்றம், அட்டை வகை மாற்றம் என, 126 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
இதில், 117 மனுக்களுக்கு குறைதீர் கூட்டத்தில் உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது. மீதமுள்ள 9 மனுக்கள் மீது, உரிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு தீர்வு காணப்படும் என, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் விஜயகுமார் தெரிவித்தார்.