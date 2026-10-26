இன்று ஐந்து இடங்களில் ரேஷன் குறைதீர் முகாம்

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ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
காஞ்சிபுரம்: ‘காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், ஐந்து தாலுகாக்களில் உள்ள தலா ஒரு கிராமத்தில், இன்று ரேஷன் குறைதீர் முகாம் நடைபெற உள்ளது’ என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் தாலுகாவில் திருப்புட்குழி, உத்திரமேரூர் தாலுகாவில் கருவேப்பம்பூண்டி, வாலாஜாபாத் தாலுகாவில் தேவரியம்பாக்கம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் தாலுகாவில் செல்லப்பெருமாள் நகர், குன்றத்துார் தாலுகாவில் நந்தம்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில், இன்று காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை ரேஷன் குறைதீர் முகாம் நடைபெறுகிறது.
இதில், ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், முகவரி மாற்றம், புதிய குடும்ப அட்டை பெறுதல், மொபைல்போன் எண் மாற்றம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மனு அளிக்கலாம்.
இந்த மனுக்கள் மீது உடனே தீர்வு காணப்படும் என்பதால், சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.