/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ரேஷன் கடை சேதம்: சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 09, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
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சாலவாக்கம்: பொற்பந்தல் கிராமத்தில் சேதமடைந்த ரேஷன் கடையை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பொற்பந்தல் கிராமத்தில் உள்ள ரேஷன் கடையில், 342 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இந்த ரேஷன் கடையின் கூரை மற்றும் சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டு, கான்கிரீட் பூச்சுக்கள் உதிர்ந்து விழுந்துள்ளன. மேலும், மழைக்காலங்களில் ரேஷன் பொருட்கள் நனைந்து வீணாகும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள ரேஷன் கடையை இடித்துவிட்டு, புதிதாக கட்ட சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.