மூன்று ஆன்மிக நுால்கள் பாராயணம் சங்கரலிங்கனார் கோவிலில் வழிபாடு
மூன்று ஆன்மிக நுால்கள் பாராயணம் சங்கரலிங்கனார் கோவிலில் வழிபாடு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சங்கரலிங்கனார் சித்தர் கோவிலில், லலிதா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயண மண்டலி சார்பில், லலிதா சஹஸ்ரநாமம், சிவபுராணம், லலிதா நவரத்தின மாலை உள்ளிட்ட ஆன்மிக பாடல்கள் பாராயணம் செய்யப்பட்டன.
காஞ்சிபுரம். திருவள்ளுவர் தெருவில் உள்ள பணாமணீஸ்வரர் கோவில் பின்புறம் உள்ள சங்கரலிங்கனார் சித்தர் கோவிலில், லலிதா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயண மண்டலி அமைப்பு சார்பில், மூன்று ஆன்மிக நுால்களில் உள்ள பாடல்களை பாராயணம் செய்து, சிறப்பு வழிபாடு செய்யும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
இதில், லலிதா தேவியின் 1,000 பெயர்களை குறிக்கும் லலிதா சஹஸ்ரநாமம், மாணிக்கவாசகர் அருளிய சைவ தமிழ் நுாலின் முதல் பகுதியான சிவபுராணம், அகத்திய முனிவரால் லலிதாம்பிகையின் மீது பாடப்பட்ட பக்தி பாடல் தொகுப்பான லலிதா நவரத்தின மாலையில் உள்ள பாடல்களை, பக்தர்கள் பாராயணம் செய்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.