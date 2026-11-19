ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த 10 ஏக்கர் மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் மீட்பு
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த 10 ஏக்கர் மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் மீட்பு
ADDED : நவ 17, 2026 05:59 PM
காஞ்சிபுரம்: திருப்புலிவனம் கிராமத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த 10 ஏக்கர் மேய்க்கால் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் இணைந்து இன்று (நவ.,17) மீட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்திரமேரூர் தாலுகா, திருப்புலிவனம் கிராமத்தில், சர்வே எண் 226ல் 100 ஏக்கருக்கு மேலாக மேய்க்கால் அரசு புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. இதில், 10 ஏக்கர் நிலத்தை வெங்கடேச பெருமாள் என்பவர், 160 கல் கம்பங்களுடன் வேலி அமைத்து ஆக்கிரமித்திருந்தார்.
ஆக்கிரமிப்பு குறித்த புகார் வருவாய் துறையினருக்கு வந்த நிலையில், இதுகுறித்து அவருக்கு தகவல் தெரிவித்து, ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற போதிய அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இருப்பினும் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படாததால், வருவாய் துறை மற்றும் காவல் துறையினர் இணைந்து ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியில் இன்று ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, 160 கல் கம்பங்களுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்த வேலி அகற்றப்பட்டு, 10 ஏக்கர் அரசு மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் மீட்கப்பட்டது. மீட்கப்பட்ட நிலத்தின் மதிப்பு 75 லட்சம் ரூபாய் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.