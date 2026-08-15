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மண்டல அளவிலான கைப்பந்து பச்சையப்பன் கல்லுாரி சாம்பியன்

மண்டல அளவிலான கைப்பந்து பச்சையப்பன் கல்லுாரி சாம்பியன்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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காஞ்சிபுரம்: கீழம்பியில் மண்டல அளவில், கல்லுாரிகளுக்கு இடையேயான பெண்கள் கைப்பந்து போட்டியில், காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லுாரி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

காஞ்சிபுரம் அடுத்த கீழம்பியில் உள்ள காஞ்சி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் உடற்கல்வி துறை சார்பில், காஞ்சிபுரம் மண்டல அளவில், கல்லுாரிகளுக்கு இடையே பெண்களுக்கான கைப்பந்து போட்டி நேற்று நடந்தது. இப்போட்டியில் 10 கல்லுாரிகள் பங்கேற்றன. 

இறுதி போட்டியில், காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லுாரியும், கீழம்பி காஞ்சி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்லுாரியும் மோதின. இதில், 30 – 28 என்ற புள்ளிகணக்கில், காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. 

போட்டிக்கான ஏற்பாட்டை, காஞ்சி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் விஜயகுமார், லாவண்யா ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.

வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு, காஞ்சி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி முதல்வர் முனைவர் வெங்கடேசன் கோப்பை மற்றும் பரிசு வழங்கி பாராட்டினார்.

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