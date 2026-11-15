செடிகளால் துார்ந்திருந்த மழைநீர் கால்வாய்: ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் சீரமைப்பு
செடிகளால் துார்ந்திருந்த மழைநீர் கால்வாய்: ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் சீரமைப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 11:13 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
காஞ்சிபுரம்: கீழ்கதிர்பூரில், செடிகளால் துார்ந்திருந்த வேகவதியாற்று கால்வாய், தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட பணியாளர்கள் மூலம் துார்வாரி சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், மேல்கதிர்பூர், கீழ்கதிர்பூர் கிராமங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் பெய்யும் மழைநீர் கீழ்கதிர்பூர் வழியாக வேகவதி ஆற்றுக்கு செல்லும் வகையில் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் பருவமழையின்போது, கால்வாய் மூலம் வேகவதி ஆற்றுக்கு செல்லும் மழைநீர், கீழ்கதிர்பூரில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் புகுந்து, நெல் நாற்று நடவு செய்துள்ள விவசாய நிலம் மூழ்கி விடுகிறது. இதனால், மழைகாலத்தில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு வந்தனர்.
எனவே, கீழ்கதிர்பூர் வழியாக வேகவதி ஆற்றுக்கு மழைநீர் செல்லும் கால்வாயை முழுமையாக துார்வாரி சீரமைக்க காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கீழ்கதிர்பூர் வட்டார விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சார்பில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட பணியாளர்கள் மூலம் கீழ்கதிர்பூரில் இருந்து வேகவதி ஆற்றுக்கு செல்லும் மழைநீர் கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதில், கால்வாயில் வளர்ந்துள்ள செடிகள் அகற்றப்பட்டும், கரையோரம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக வளர்ந்திருந்த சீமை கருவேல மரங்களையும் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட பணியாளர்கள் வெட்டி அகற்றி வருகின்றனர்.