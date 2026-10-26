உத்திரமேரூர் ஏரியில் பழுதான மதகு சீரமைப்பு பணி தொடக்கம்
உத்திரமேரூர் ஏரியில் பழுதான மதகு சீரமைப்பு பணி தொடக்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 24, 2026 07:54 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் ஏரியில் பழுதடைந்த மதகு அடைப்புகள் நீக்கி, பாசனத்திற்கு தண்ணீர் செல்ல ஏதுவாக சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், இரண்டாவது பெரிய ஏரியாக உத்திரமேரூர் ஏரி உள்ளது. நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டிலான இந்த ஏரி, 4,000 ஏக்கர் பரப்பளவில், 20 அடி ஆழம் உடையது.
பருவமழைக்கு ஏரி முழுமையாக நிரம்பினால், 18 மதகுகள் மூலம் வேடபாளையம், காக்கநல்லுார், முருக்கேரி, நீரடி, குப்பையநல்லுார், காட்டுப்பாக்கம், ஓங்கூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் உள்ள 5,600 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.
இந்த ஏரியின் ஏழாவது மதகு பகுதி, ஓராண்டாக பழுதடைந்து இருந்தது. இதனால், பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வெளியேற இயலாத நிலை இருந்து வருகிறது. இதனால், நடப்பாண்டின் சம்பா மற்றும் நவரை பருவத்தில், சாகுபடி பாதித்தது.
எனவே, மழைக்காலத்திற்கு முன்னதாக பழுதடைந்த மதகை சீரமைக்க, அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். அதன்படி, உத்திரமேரூர் நீர்வளத்துறை சார்பில், ஏழாவது மதகு பகுதியில் பள்ளம் தோண்டி, தண்ணீர் செல்ல ஏதுவாக அடைப்புகள் நீக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஓரிரு நாட்களில் மதகு சீரமைப்பு பணி முழுமை பெற்று, பயன்பாட்டிற்கு வரும் என, உத்திரமேரூர் நீர்வளத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.