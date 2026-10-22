/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/சேதமடைந்த மின்கம்பம் புதிதாக அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 11, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 11, 2026 07:46 PM
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சாலவாக்கம்: வாடாதவூர் கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலையோரம், விவசாய நிலத்தில் சேதமடைந்துள்ள மின்கம்பத்தை மாற்ற வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம் வாடாதவூர் ஊராட்சி, திருப்புலிவனம் கிராமத்திலிருந்து, வாடாதவூர் கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலை அருகே, விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் மின் மோட்டார் இணைப்புகளுக்கான மின்கம்பங்கள் உள்ளன.
இந்நிலையில், மின்கம்பத்தில் கான்கிரீட் பெயர்ந்து, கம்பிகள் துருப்பிடித்து உள்ளன. இதனால், பலத்த காற்று வீசினால், மின் கம்பம் கீழே விழுந்து, மின் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள மின் கம்பத்தை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக அமைக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.