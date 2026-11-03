குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறிய பூங்காவை சீரமைக்க கோரிக்கை
குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறிய பூங்காவை சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 30, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 30, 2026 04:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில் உள்ள கந்தன் பூங்காவில் களை செடிகள் வளர்ந்து, குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறியுள்ளது. எனவே, பூங்காவை சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில் உள்ள பழைய ரயில் நிலையம் அருகில், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட கந்தன் பூங்கா உள்ளது. பழமையான இப்பூங்காவில் நடைபயிற்சி பாதை, சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்கள், இருக்கை வசதி, புல்தரை, அழகிய பூச்செடிகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருந்தன.
இந்த பூங்காவை அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து செல்லும் பயணியர் பயன்படுத்தி வந்தனர். முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், தற்போது களைசெடிகள் வளர்ந்து, குப்பை கொட்டும் இடமாக பூங்கா மாறியுள்ளது. மேலும், இரவு நேரத்தில் ‘குடி’மகன்கள் மதுக்கூடமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
எனவே, காஞ்சிபுரத்தில் சீரழிந்துள்ள பழமையான கந்தன் பூங்காவை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.