கோவில் மனையில் குடியிருப்போர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
காஞ்சிபுரம்: கோவில் மனையில் வசிப்போர் சங்கத்தினர் ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே இன்று (அக்.,27) ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பிள்ளையார்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோவில் மனை குடியிருப்போர் சங்கம் சார்பில், கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
கோவில் மனையில் குடியிருப்போர் கட்டிய வீடுகள் மற்றும் இதர கட்டுமானங்களை கோவிலுக்கு சொந்தமானதாக கருதுவதை கைவிட வேண்டும்; அரசாணை 85-ஐ அமல்படுத்த வேண்டும்; உயர்த்தப்பட்ட வாடகையை ரத்து செய்ய வேண்டும்; எவ்வித நிபந்தனைகளும் இன்றி பெயர் மாற்றம் செய்து தர வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இக்கோரிக்கைகள் தொடர்பாக அறநிலையத் துறையிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என சங்கத்தினர் குற்றஞ்சாட்டினர்.
கோவில் மனையில் வசிப்போர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளையும் அரசு பரிசீலித்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.