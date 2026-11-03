உத்திரமேரூரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு: சீரமைக்க பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தல்
உத்திரமேரூரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு: சீரமைக்க பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM
உத்திமேரூர்: உத்திரமேரூர் பேரூராட்சியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் பேரூராட்சியில், 18 வார்டுகளில் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக வெங்கச்சேரி செய்யாற்றில் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
கடந்த மே, ஜூன் மாதங்களில் கோடைக்காலத்தில் உத்திரமேரூர் பேரூராட்சியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அதிகரித்தது. அப்போது செய்யாற்றில் கூடுதல் ஆழ்த்துளை கிணறு அமைத்து குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சில நாட்களாக உத்திரமேரூரில் வீட்டு குடிநீர் குழாய்களில் முறையாக குடிநீர் வினியோகிப்பதில்லை எனவும், 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வழங்கப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் பேரூராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
உத்திரமேரூரில் சுழற்சி அடிப்படையில் குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. குடிநீர் சுத்தகரிப்பு நிலையங்கள் மூலமாகவும் தொடர்ந்து குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது.
'அம்ருத்' குடிநீர் திட்டத்தில் புதிய குழாய் இணைப்புகள் பொருத்தப்படும் போது சில இடங்களில் குடிநீர் பிரச்னை ஏற்படுகிறது. அத்திட்டம் முடியும் நிலையில் உள்ளதால் தட்டுப்பாடு உள்ள பகுதிகளில் விரைவாக சீரான குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.