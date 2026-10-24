பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் சீரமைப்பு பணியால் சாலை சேதம்
பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய் சீரமைப்பு பணியால் சாலை சேதம்
UPDATED : அக் 21, 2026 02:55 PM
ADDED : அக் 21, 2026 02:52 PM
காஞ்சிபுரம்: பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு சீரமைப்பு பணிக்காக தோண்டப்பட்ட திருக்காலிமேடு பூந்தோட்ட சாலையை, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சீரமைக்காததால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம், திருக்காலிமேடு பூந்தோட்ட சாலையில், மூன்று மாதங்களுக்கு முன் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக பள்ளம் தோண்டப்பட்டு குழாய் பதிக்கப்பட்டது.
இப்பணி முடிந்து ஒரு சில நாட்களில், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், சாலையில் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு குழாய் உடைப்பு சீரமைக்கப்பட்டது.
குழாய் சீரமைப்பு பணி முடிந்த பின், சேதமான சாலையை முறையாக சீரமைக்கவில்லை. இதனால், மேடு, பள்ளமாக உள்ள சாலையில், தற்போது மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால், பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் நிலைதடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, திருக்காலிமேடு பூந்தோட்ட சாலையை சீரமைக்க, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.