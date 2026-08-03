﻿ சாலைகள் அளவீட்டு பணி காஞ்சிபுரத்தில் தொடக்கம்

ADDED : ஆக 03, 2026 03:18 AM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தின் முக்கிய சாலைகளை அகலப்படுத்துவதற்காக, சாலைகளை அளவீடு செய்யும் பணிகளை, உள்ளூர் திட்ட குழுமத்தினர், நேற்று முன் தினம் தொடங்கி உள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் நகரில், கோவில்கள், பட்டு சேலைகள் விற்பனை மையங்களுக்கு, ஆந்திரா, கர்நாடகா மற்றும் வெளிநாட்டினர் பலரும் வருகை தருகின்றனர்.
முகூர்த்த நாட்கள் மற்றும் திருவிழா காலங்களில், ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன.
அவ்வாறு வரும் வாகனங்களை நிறுத்த போதிய 'பார்க்கிங்' வசதி இல்லை என, வாகன ஓட்டிகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
இதை தவிர்க்கும் வகையில், 'கும்டா' எனப்படும் சென்னை பெருநகர ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து குழுமத்தினர், முக்கிய சாலைகளை அகலப்படுத்தும் பணியை தொடங்கி உள்ளனர்.
அவர்கள் பரிந்துரையின்படி, காந்தி சாலை, வள்ளல் பச்சையப்பன் தெரு, நெல்லுக்கார தெரு, ராஜ வீதிகள், செங்கழுநீரோடை வீதி, விளக்கடி கோவில் தெரு ஆகிய தெருக்களின் 4.5 கி.மீ., சாலையை அகலப்படுத்த, சாலை அளவீடு செய்யும் பணியை, உள்ளூர் திட்ட குழுமத்தினர் நேற்று முன்தினம் தொடங்கி உள்ளனர்.
குறிப்பாக, போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாத பகுதிகள், வாகனங்கள் நிறுத்துமிடங்கள் உட்பட பல விபரங்களை சேகரித்து வருகின்றனர்.