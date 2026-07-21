/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ விசாரணைக்காக வந்த ரவுடி தணிகா கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:47 AM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் ரவுடி தணிகாவை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
காஞ்சிபுரத்தில் ரவுடி தணிகா, 38, என்பவர், முக்கியமாக இடத்தில் இருந்தார். ரவுடி ஸ்ரீதரின் உறவினரான தணிகா, மீது கொலை, கொலை முயற்சி, ஆள் கடத்தல் உள்ளிட்ட ஏராளமான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
'ஏ' பிளஸ் ரவுடியான இவர், ஏற்கனவே பெங்களூரில் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில், 2021ல் பதிவான குற்ற வழக்கு ஒன்றில், காஞ்சிபுரம் நீதிமன்றத்தில் இவர் மீது நடக்கும் வழக்கில் ஆஜராகாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், சிவகாஞ்சி நீதிமன்றத்துக்கான காவலர் அளித்த புகாரின்படி, மற்றொரு வழக்கில் விசாரணைக்காக காஞ்சிபுரம் வந்த தணிகாவை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.