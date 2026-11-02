ரூ.10 விலை உயர்வால் தகராறு 3 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்
ரூ.10 விலை உயர்வால் தகராறு 3 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஒரகடத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில், மதுபாட்டில் விலை உயர்வு மற்றும் ஸ்கேன் செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால், ‘குடி’மகன்கள் டாஸ்மாக் கடை ஊழிர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதை அடுத்து, மூன்று டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டு, மாலை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, ஒரகடம் பகுதியில் மூன்று டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. அதேபோல், தனியார் மதுக்கூடமும் செயல்பட்டு வருகிறது. நேற்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலுக்கு, 10 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த ‘குடி’மகன்கள், டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். நேற்று மதியம் 1:00 மணிக்கு, ஒரகடத்தில் உள்ள மூன்று டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டது.
இதனால், ‘குடி’மகன்கள் தனியார் மதுக்கூடத்துக்கு படையெடுத்தனர். அங்கு, வழக்கத்தை விட கூடுதலாக 20 – 50 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, மாலை 4:00 மணிக்கு மீண்டும் மூன்று டாஸ்மாக் கடைகளும் திறக்கப்பட்டன.